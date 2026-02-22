Haberler

Şili'de Gaz Taşıyan Kamyon Patladı: En Az 6 Ölü

Güncelleme:
Santiago'da bir karayolunda gaz taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. 14 kişinini durumu kritik. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SANTİAGO, 22 Şubat (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da bir karayolunda gaz taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Şili sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada tüm müdahalelere rağmen 2 kişinin ağır yanıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 14'ü kritik durumda olan toplam 15 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Perşembe günü kamyondaki şüpheli bir gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın, diğer araçlara sıçrayarak başkentin birçok noktasından görülebilen devasa bir alev topuna ve yoğun duman bulutuna yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua
