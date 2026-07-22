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Şili'nin kuzeyinde şiddetli yağışların ardından yol onarım çalışmaları sürüyor

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Şili'nin kuzeyindeki Atacama ve Coquimbo bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, ulaşım altyapısı ciddi hasar gördü ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

SANTİAGO, 22 Temmuz (Xinhua) -- Şili'nin Coquimbo bölgesinde şiddetli yağışların hasar verdiği bir otoyolda yürütülen onarım çalışmaları, 19 Temmuz 2026.

eçen haftadan bu yana Şili'nin kuzeyindeki Atacama ve Coquimbo bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybederken, ulaşım altyapısında ciddi hasar oluştu ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi. (Fotoğraf: Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua
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