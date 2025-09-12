Haberler

Şili'de Pinochet Darbesinin Yıldönümü Anıldı
Şili'nin başkenti Santiago'da, 11 Eylül 1973'te General Augusto Pinochet'in Allende hükümetine yönelik düzenlediği darbenin yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

SANTİAGO, 12 Eylül (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da, General Augusto Pinochet'in eski Devlet Başkanı Salvador Allende hükümetini devirmek için 11 Eylül 1973'te düzenlediği darbenin yıldönümü nedeniyle anma etkinliği gerçekleştirildi. Allende'nin darbe sırasında öldürülmesiyle ülkede 17 yıl sürecek askeri rejim dönemi başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
