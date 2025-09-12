Şili'de Pinochet Darbesinin Yıldönümü Anıldı
SANTİAGO, 12 Eylül (Xinhua) -- Şili'nin başkenti Santiago'da, General Augusto Pinochet'in eski Devlet Başkanı Salvador Allende hükümetini devirmek için 11 Eylül 1973'te düzenlediği darbenin yıldönümü nedeniyle anma etkinliği gerçekleştirildi. Allende'nin darbe sırasında öldürülmesiyle ülkede 17 yıl sürecek askeri rejim dönemi başlamıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel