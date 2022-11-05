Muhabirin canlı yayındaki zor anları! Papağanın yaptığını görünce neye uğradığını şaşırdı Güncel Haberler Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı. O anlar ekranları başında programı izleyen seyircileri de muhabiri de şoke etti. Şili'de televizyon ekranlarında canlı yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. BBC'nin haberine göre, Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde hırsızlığa kurban gitti. KAŞLA GÖZ ARASINDA KULAKLIĞI ALDI Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı. Kaynak: AA / Güncel Şili Dünya Güncel Haberler

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