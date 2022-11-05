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Muhabirin canlı yayındaki zor anları! Papağanın yaptığını görünce neye uğradığını şaşırdı

Güncel Haberler

Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı. O anlar ekranları başında programı izleyen seyircileri de muhabiri de şoke etti.

Şili'de televizyon ekranlarında canlı yayınlanan bir programda ilginç anlar yaşandı. BBC'nin haberine göre, Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde hırsızlığa kurban gitti.

Şili'de papağan, canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığını çaldı

KAŞLA GÖZ ARASINDA KULAKLIĞI ALDI

Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.

Şili'de papağan, canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığını çaldı

Kaynak: AA / Güncel

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