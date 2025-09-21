Haberler

Şile Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
ŞİLE Otoyolu'nun Çekmeköy geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüj üzerinden karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Şile Otoyolu'nun Çekmeköy ilçesi geçişinde meydana geldi. Sürücüsü H.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği idaresindeki 34 ZY 5225 plakalı otomobil refüj üzerinden karşı şeride geçerek A.Ş. idaresindeki 34 DRR 151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 34 ZY 5225 plakalı aracın içerisinde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
