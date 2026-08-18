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Şile'de Denizde Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu

Şile'de Denizde Kaybolan Adamın Cesedi Bulundu
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Şile'de 16 Ağustos'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarılırken, açığa sürüklenen Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞİLE'de 2 önce denizde kaybolan Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi (54) sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu.

Olay, 16 Ağustos günü saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen Abdurrahman Muhammadoğlu ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.'nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

CESEDİ BULUNDU

Abdurrahman Muhammadoğlu'nun cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından suda bulundu. Muhammadoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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