Şile'de iş yerine patlayıcı atılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şile'de bir iş yerine patlayıcı madde atan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların bağlantıları araştırılıyor.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Kasım'da gece saatlerinde Ağva Mahallesi'ndeki Naim G'ye ait iş yerine gelen bir zanlının patlayıcı atıp kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılarının araştırılması için telefonlarına başsavcılık kararıyla el konuldu.

İş yerindeki bir kişiyi tehdit eden 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Patlayıcı madde atan kişinin kimlik tespiti için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
