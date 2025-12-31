Şile'de hafif ticari araç alev alev yandı

ŞİLE'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şile Devlet Hastanesi otoparkında park hailinde olan hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle çıktı. Hafif ticari aracın ön kısmında başlayan yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.