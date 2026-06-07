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Şile'de park halindeki kamyonun dorsesine çarpan motosikletli ağır yaralandı

Şile'de park halindeki kamyonun dorsesine çarpan motosikletli ağır yaralandı
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Şile'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki kamyonun dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev alırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ŞİLE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki kamyonun dorsesine çarptı. Kazada motosiklet alev alev yanarken, ağır yaralanan sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Avcıkoru mevkii Şile Yolu Çekmeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet park halindeki kamyonun dorsesine çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle deposundan benzin nedeniyle motosiklette yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek dorseye de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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