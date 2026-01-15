Haberler

Şile'de kulübede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Şile'nin Ahmetli Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesindeki kulübede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak kulübede bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şile'de şantiye alanındaki kulübede çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yapılan kontrollerde, kulübede bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Eren Tunahan - Güncel
