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Şile'de iki gün süren sağanağın taşıdığı çamur denizi kahverengiye çevirdi

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İstanbul'un Şile ilçesinde iki gün süren şiddetli sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm denizin iç kesimlerine doğru yayılırken, deniz yüzeyindeki görünüm AA ekibince görüntülendi.

İstanbul'un Şile ilçesinde, şiddetli sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Şile'de iki gün süren sağanağın ardından kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm, denizin iç kesimlerine doğru yayılmaya başladı.

Deniz yüzeyindeki kahverengi görünüm, AA ekibince görüntülendi.

Kaynak: AA
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