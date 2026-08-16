Haberler

Şile'de Boğulma Tehlikesi: 4 Kurtarıldı, 1 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Açığa sürüklenen 54 yaşındaki Abdurrahman M'yi denizde arama çalışması devam ediyor

Şile'de, denize girip boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarılırken açığa sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor.

Karakiraz Mahallesi'ne bağlı İncekum'da bulunan koya beraber gelip, denize giren bazı kişiler boğulma tehlikesi yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Grupta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı. Açığa sürüklenen Abdurrahman M. (54) ise gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu

Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu: Bylock yerine...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

Yüzlerce kişi yürüyüşe geçti! Bir kez daha sınıra doğru akın ettiler
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu

Galatasaray'a geliyor! İşte şimdi Süper Lig alev alacak
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek

Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düştü
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin

Sadakatin vedası: Hakkınızı helal edin
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar