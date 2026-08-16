Şile'de Boğulma Tehlikesi: 4 Kurtarıldı, 1 Kayıp
- Açığa sürüklenen 54 yaşındaki Abdurrahman M'yi denizde arama çalışması devam ediyor
Şile'de, denize girip boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarılırken açığa sürüklenerek kaybolan 54 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor.
Karakiraz Mahallesi'ne bağlı İncekum'da bulunan koya beraber gelip, denize giren bazı kişiler boğulma tehlikesi yaşadı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Grupta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı. Açığa sürüklenen Abdurrahman M. (54) ise gözden kayboldu.
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor.