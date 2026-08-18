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Şile'de Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

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Şile'de denizde kaybolan 54 yaşındaki kişinin cesedi, 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarının ardından bulundu.

Şile'de denizde kaybolan 54 yaşındaki kişinin cesedi, 2 gündür sürdürülen arama çalışmalarının ardından bulundu.

Karakiraz Mahallesi'ne bağlı İncekum'daki bir koyda, 16 Ağustos'ta, beraber geldiği 4 kişiyle denizde boğulma tehlikesi yaşayıp bir anda gözden kaybolan Abdurrahman M'yi arama çalışmaları tamamlandı.

Sahil Güvenlik, itfaiye, cankurtaran ekiplerince 2 gündür aranan Abdurrahman M'nin cansız bedeni koyun yakınlarında bulundu.

Cenaze, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Olay

Karakiraz Mahallesi'ne bağlı İncekum'da bulunan koya beraber gelip, denize giren bazı kişiler boğulma tehlikesi yaşamıştı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye, sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edilmişti.

Grupta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılırken açığa sürüklenen Abdurrahman M. (54) ise gözden kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, helikopter destekli arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA
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