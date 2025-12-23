Haberler

Şile Belediyesi'ne operasyon; 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, rüşvet ve irtikap suçlarına karışan toplam 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesine yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
