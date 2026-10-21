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Şile Belediyesi davasında 53 sanığın yargılandığı 2. duruşma başladı

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı ve Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 2. duruşma başladı. Duruşmada 11 tutuklu sanık salonda hazır bulunurken sanıkların savunmaları alınıyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda saat 10.30'da başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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