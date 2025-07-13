Şile Belediye Başkanı ve 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi, terör ve örgütlü suçlar kapsamında gözaltına aldı. Şahıslar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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