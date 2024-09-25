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Şile Açıklarında Yangın Korkusu: Kumkapı-Zonguldak Gemisinde Yangın Çıktı

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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halindeki 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarında yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine hemen kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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