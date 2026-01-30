Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

İzmir'de, silahla yağma suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (49), saklandığı depodaki kümeste 'öksürünce' polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta İzmir genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'silahla yağma' suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın bir depoda saklandığı belirlendi.

KÜMESE GİREN POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Depoya operasyon düzenlendi. Depodaki arama sırasında, içerdeki kümesten 'öksürük' sesi duyuldu. Bunun üzerine kümese giren polis, burada saklanan E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.A., Eski İzmir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.