İstanbul'da kurşunlama eylemleri yapan suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 5 silahlı yaralama ve kurşunlama eyleminden sorumlu tutulan suç örgütüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Özgür Tokaç'ın liderliğindeki örgütün, gençleri hedef alarak suç işlediği kaydedildi.

Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 5 farklı silahlı yaralama ile kurşunlama eyleminden sorumlu tutulan, firari Özgür Tokaç'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 kişi "müşteki", 1 kişi "mağdur", 17 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 2025 yılında Zeytinburnu ve Esenyurt'ta gerçekleştirilen 5 farklı yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarının, firari Özgür Tokaç'ın elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütünce gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hollanda'da olduğu değerlendirilen elebaşı Özgür Tokaç'ın örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler İbrahim Çelimli ve Mahmut Çelimli ile irtibat halinde olduğu belirtilen iddianamede, örgütün eylemlerinde yaşı küçük veya maddi durumu kötü olan, ailevi bağları kopuk, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı kişileri kullandığı tespitine yer verildi.

Şüphelilerden Omar Baroutjı, iddianamedeki ifadesinde, sosyal medya hesabı üzerinden aradığı çocuk şüpheli A.A.M'nin "Gideceğiz, dükkanın duvarına ya da camına 2 tane kurşun atacağız, ikimiz de 65 bin lira alacağız." dediğini anlattı.

Suç örgütü içerisinde bir hiyerarşi olduğu, örgüt yöneticilerinin örgüt üyelerini yönlendirdikleri ve talimatlar verdikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemler sonucunda yüksek kazanç sağladıkları ve yaşamlarını bu hukuk dışı kazançla idame ettirdikleri vurgulandı.

İddianamede elebaşı Özgür Tokaç ile suç örgütünün yöneticileri konumundaki İbrahim Çelimli ve Mahmut Çelimli'nin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" suçundan 11 yıl 2 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Bu sanıklara örgütün gerçekleştirmiş olduğu 5 farklı eylem için de "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca hapis cezaları verilmesi talep edildi.

İddianamede, diğer 14 şüpheli için ise benzer suçlardan farklı oranlarda hapis cezaları öngörüldü.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince gönderilen iddianamede, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkında "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
