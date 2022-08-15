Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutuldu

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Dr. Ekrem Karakaya için Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından mevlit okutuldu, lokma tatlısı ikram edildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Dr. Ekrem Karakaya için Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından mevlit okutuldu, lokma tatlısı ikram edildi.

Karakaya'nın ölümün 40'ıncı günü dolayısıyla Merkez Cami yanında kurulan çadırda düzenlenen mevlit programına Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Başkanı Türkyılmaz, sağlık çalışanlarının bu tür olaylarda hedef alınması ve öldürülmesinin vahim bir durum olduğuna dikkati çekerek, Dr. Ekrem Karakaya'ya rahmet diledi.

Sönmez ise "Bu tür olayları şiddetle kınıyorum. Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz. Karakaya'yı rahmetle anıyor, ailesi ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Belediye personeli tarafından katılımcılara lokma ve lokum ikram edildi.