Silahlı Saldırı: Ömer Akbay Hayatını Kaybetti, 4 Yaşındaki Oğlu Yaralandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, silahlı saldırı yaparak Ömer Akbay'ı (35), öldüren 4 yaşındaki oğlunu da yaralayan şüphelilerin kullandığı cip, dağ yolunda terk edilmiş halde bulundu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından tabancayla vuruldu. Akbay'ın oğlunun da bacağına mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Akbay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacağından yaralanan çocuk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAYDA KULLANILAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Şüphelilerin olayda kullandığı cip, Karasu'ya 15 km uzaklıkta Limandere Mahallesi, Fındık yolu mevkisinde terkedilmiş halde bulundu. Polisin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.