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Gaziantep'te kavga: Tabancayla vurulan adam ağır yaralandı

Gaziantep'te kavga: Tabancayla vurulan adam ağır yaralandı
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Gaziantep'te bir kişi, kavga ettiği şahıs tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Mustafa G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te kavga ettiği kişi tarafından tabanca ile vurulan Mustafa G. (49), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa G., tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mustafa G.'yi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Mustafa G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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