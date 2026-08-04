Gaziantep'te kavga: Tabancayla vurulan adam ağır yaralandı

GAZİANTEP'te kavga ettiği kişi tarafından tabanca ile vurulan Mustafa G. (49), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa G., tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mustafa G.'yi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Mustafa G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı