Silahlı Kavga Sonrası Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada yaralanan Rıza Ulusoy, hastanede tedavi gördüğü süre zarfında yaşamını yitirdi. Kavga sonucunda, Ulusoy'un silahla yaraladığı Recep Çınar olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kadıköy'de çıkan kavgada yaralanan Rıza Ulusoy (40), tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Ulusoy'un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Köyde, 1 Kasım'da, Recep Çınar (33) ile Ulusoy arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü.
Ulusoy'un silahla yaralandığı kavgada, tabancasıyla ateş ettiği Çınar olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel