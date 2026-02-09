Niğde'de trafik kazası sonrası tartıştığı 2 kişiyi öldüren zanlı Aksaray'da tutuklandı
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen kazanın ardından çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, Aksaray'da yakalanarak tutuklandı.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandığı Aksaray'da tutuklandı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan H.C. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
