Çanakkale'de sosyal medyada silahlı paylaşım yapan öğrenci gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, sosyal medya üzerinde silahlı fotoğraf paylaşan 14 yaşındaki öğrenci E.K., polis tarafından gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisede öğrenim gören 14 yaşındaki E.K'nin sosyal medyadaki öğrenci grubunda elinde silah olan fotoğrafını "Biz de birileriyiz" notuyla paylaştığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Güngördü
