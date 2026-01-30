Haberler

Firari hükümlü, saklandığı kümeste öksürünce yakalandı

Firari hükümlü, saklandığı kümeste öksürünce yakalandı
Güncelleme:
İzmir'de, silahla yağma suçundan 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.A., bir depoda saklandığı kümeste polis ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR'de, silahla yağma suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (49), depoda saklandığı kümeste 'öksürünce' polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak'ta İzmir genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'Silahla yağma' suçundan hakkında 44 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın bir depoda saklandığı belirlendi. Depoya operasyon düzenlendi. Depodaki arama sırasında, içerdeki kümesten 'öksürük' sesi duyuldu. Bunun üzerine kümese giren polis, burada saklanan E.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan E.A., Eskiizmir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

