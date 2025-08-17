Silah Kazası: Eskişehir'de Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, arkadaşının elindeki silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesinde 9 Ağustos'ta, bir mobilya atölyesinde arkadaşlarıyla birlikte oturdukları esnada S.G'nin (30) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu baş kısmından yaralanan Sercan Oktay (32), tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Oktay'ın çocukluk arkadaşı S.G. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Oktay'ın bugün Uluönder Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.