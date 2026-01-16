Haberler

Çarşamba'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonla bir kişiye ait ev ve iş yerinde ruhsatsız silahlar ile çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda S.S'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, muşta, 2 kelebek bıçak, 20 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda S.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
