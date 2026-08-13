Siirt'te Cami Minaresi Kontrollü Yıkıldı

SİİRT'in Baykan ilçesinde, yenisinin yapılması planlanan caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinin Karakaya köyü Eğridere mezrasında bulunan caminin yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Mevcut caminin yıkılarak yerine daha büyük bir cami yapılmasının planlandığı çalışma kapsamında, minare ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde yıkıldı. Minarenin yıkılma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı