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Siirt ve Batman'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi

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Siirt ve Batman'da düzenlenen etkinliklerde İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı. Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları sessiz yürüyüş yaparak tepkilerini gösterdi. Batman'da ise İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından program düzenlendi.

Siirt ve Batman'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen etkinliklerde İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Kurtalan Devlet Hastanesi önünde toplanan grup, 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar adına açıklama yapan Dr. Muhammed Bakır Varol, İsrail, ABD ve Batı'nın temel politikasının Filistin meselesini unutturmak olduğunu söyledi.

Gazze'de yapılan zulümlerin sadece Müslümanların değil tüm insanlığın en önemli sorunu haline geldiğini dile getiren Varol, "Bu mücadelenin amacı denizden nehre kadar tüm Filistin topraklarının kurtarılması ve özgür Filistin devletinin kurulmasıdır. Kudüs bir bütündür, bölünemez." dedi.

Program, duanın ardından son buldu.

Batman

İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Memur-Sen Batman Şubesinde gerçekleştirilen programda sendikanın il temsilcisi Şehmuz Önlü, İsrail'in 147 gündür hastaneleri, okulları ve camileri bombalayarak tarihin en vahşi katliamlarını gerçekleştirdiğini belirtti.

Önlü, İsrail'in refah bölgesini bombalayarak yeni bir katliam peşinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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