Siirt Valisi Kızılkaya Kurban Bayramı'nı Kutladı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile görev başında bulunan emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrol noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalara katılan Kızılkaya, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Kızılkaya, bayramlarını kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kızılkaya ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalanlarla da bayramlaştı.