Siirt Valisi Kızılkaya Kurban Bayramı'nı Kutladı

Siirt Valisi Kızılkaya Kurban Bayramı'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla şehrin çeşitli yerlerinde ziyaretlerde bulunarak emniyet güçleri, sağlık personeli ve hastalarla bayramlaştı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Kızılkaya, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ile görev başında bulunan emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin yol kontrol noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalara katılan Kızılkaya, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bayramlaşarak, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Kızılkaya, bayramlarını kutlayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kızılkaya ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalanlarla da bayramlaştı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı

Anne ile çocuklarını hayattan koparan faciada çok sayıda gözaltı
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.