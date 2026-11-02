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Siirt Valisi Kızılkaya, KGYS Merkezini inceleyip 7 gün 24 saat çalışmayı vurguladı

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Siirt Valisi Kızılkaya, KGYS Merkezini inceleyip 7 gün 24 saat çalışmayı vurguladı
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Siirt Valisi Kızılkaya, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından emniyet ve jandarma yetkilileriyle KGYS Merkezini ziyaret ederek bilgi aldı. Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olduğunu, birimlerin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirtti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, 3. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Burak Altınbilek ve güvenlik birimlerinin yetkilileriyle KGYS Merkezini ziyaret etti.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kızılkaya, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulamaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu, emniyet ve jandarma birimlerinin bu doğrultuda 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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