Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, eğitim yatırımlarını denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eğitim yatırımlarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Şehit Eşref Bitlis Ortaokulu, Özel Eğitim Anaokulu, Cengiz Topel Anaokulu ve Siirt Olgunlaşma Enstitüsü inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve firma yetkililerinden bilgi alan Kızılkaya, eğitim yatırımlarının belirlenen sürede tamamlanarak hizmete alınması yönünde talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'in eğitim üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Kentte inşa edilen modern ve nitelikli okulların eğitim kalitesi arttı. İl genelinde toplam 37 okulun yapımı ve 80 okulun onarımı için yaklaşık 1 milyar lira tutarında yatırım yapıldı." dedi.???????