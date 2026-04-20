Haberler

Siirt Valisi Kızılkaya, 14 Eylül Anadolu Lisesi'ndeki bayrak törenine katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak töreninde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim ortamlarının güvenliğine yönelik önemle vurgu yaptı. Okul güvenliği konusunda alınan tedbirlerin artırılacağı belirtildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 14 Eylül Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, ziyaret ettiği okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Kızılkaya, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kızılkaya, eğitim ortamlarının güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getiren Kızılkaya, il genelinde okul ve çevre güvenliğine yönelik tedbirlerin daha da artırıldığına işaret etti.

Kızılkaya, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, merkez ve ilçelerde kaymakamların katılımıyla eş zamanlı bayrak törenleri gerçekleştirildiğini, uygulamanın il genelinde koordineli şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Ziyaretin ardından okul girişindeki güvenlik görevlileriyle de bir araya gelen Kızılkaya, güvenlik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

