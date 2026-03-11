Haberler

Siirt Valisi Kızılkaya'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İstiklal Marşı'nın milli bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaptı ve Mehmet Akif Ersoy'u andı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, azminin ve kararlılığının destanı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ettiklerini belirtti.

İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadelenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz imanının en güçlü ifadesi olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy ise hayatı, mücadelesi ve eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözüyle bağımsızlığın kıymetini en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, dün olduğu gibi bugün de Asım'ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün bizlere düşen en önemli görev ecdadımızın emanet ettiği bu aziz vatanı, İstiklal Marşı'nın ruhuna yakışır şekilde korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'nci yıl dönümünde Türk milletinin asaletinin, onurunun ve bağımsızlık mücadelesinin en güzel ifadelerini kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u, vatanımızın hürriyeti için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

