Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kızılkaya, mesajında, Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA'nın, o günden bugüne doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin simgesi olarak milletin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından güvenilir bilgi akışı sağlayan AA'nın, Türk basınının köklü ve saygın kuruluşları arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

" Anadolu Ajansı, hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı yayınlarla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmekte, aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna aktarma noktasında da stratejik bir rol oynamaktadır. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, ajansın bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."