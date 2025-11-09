Vali Kızılkaya'dan 10 Kasım Mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının 87. yıl dönümünde minnet ve şükranla andığını belirtti.

Atatürk'ün, sadece bir milletin kaderini değiştiren büyük bir lider olmadığını, aynı zamanda tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olduğunu, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline geldiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güçlü nişanesi olarak tarihimizdeki yerini almıştır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle millet iradesini devlet yönetiminin temeline yerleştiren Atatürk, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devlet anlayışını bizlere miras bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli görev Atatürk'ün gösterdiği yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerlemek, Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek ve ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımaktır."

Kızılkaya, bu anlayışla Türkiye'nin her köşesinde eğitimden sağlığa, sanayiden kültüre, tarımdan teknolojik gelişmelere kadar her alanda azimle ve inançla çalışmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağının en güçlü ifadesidir. Bu bilinçle, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Cumhuriyetimizi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için azim, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.