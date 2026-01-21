Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Kurtalan'da taziye ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, beraberinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve Kurtalan Kaymakamı Samet Serin'le 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Jandarma Er Allattin Karataş'ın vefat eden annesi için Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde Karataş ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Kızılkaya, ailenin acısını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehit ailelerimiz baş tacımızdır. Acıları acımız, sevinçleri sevincimizdir. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız." dedi.