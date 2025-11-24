Haberler

Siirt Üniversitesi'nde Üzücü Olay: İktisat Bölümü Başkanı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ, lojmanında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT Üniversitesi'nde görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), kaldığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ'dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ'un kaldığı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ'u hareketsiz halde yerde bulundu. Yapılan incelemede, Aktuğ'un hayatını kaybettiği belirtildi. Aktuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
