Siirt Tınaztepe Mahallesi'nde 2 katlı evin kilerinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt Tınaztepe Mahallesi'nde 2 katlı evin kilerinde çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'ta 2 katlı bir evin giriş katındaki kiler bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'ta 2 katlı bir evin giriş katının kiler bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA