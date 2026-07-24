Siirt'te yükselen 'akıllı hastaneye' yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı

Siirt'te "şehir hastanesi" konseptinde yapılan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda ihtiyaç halinde 514 yatak kapasiteye çıkarılabilecek 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına ilişkin düzenlenen toplantıda, hastanenin çevre düzenlemesi, ulaşım bağlantıları, otopark alanları ve hizmete alınma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Hastanenin planlanan takvim doğrultusunda hizmete açılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, hastane çevresinde bulunan Devlet Su İşleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 50 dönümlük arsanın hastane bünyesine tahsis edilerek otopark, cami, yeşil alan ve sosyal tesis alanı olarak değerlendirilmesi ele alındı.

Vali Kızılkaya, toplantıda, kentin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da artırmak amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Hastanenin planlanan takvim doğrultusunda hizmete alınabilmesi için çevre düzenlemesi, altyapı, ulaşım bağlantıları ve otopark çalışmalarının kurumlar arası tam koordinasyon içerisinde hızlandırılması talimatını veren Vali Kızılkaya, sürecin yakından takip edileceğini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. İlker Uluçay, DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ile Siirt Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA