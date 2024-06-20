Siirt'te yemekten rahatsızlanan yaşlı adam hastaneye yetiştirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde yediği yemekten rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi. Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, dün yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının zehirlenme şüphesiyle yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı. Ekipler, yakınlarına ait ata bindirdikleri Demir'i, ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdı. Demir, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'in Eruh ilçesinde yediği yemekten rahatsızlanan Mahmut Demir (67), ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
Çırav Dağı'nda hayvan otlatan Demir, dün yemek yedikten sonra rahatsızlandı.
Yakınlarının zehirlenme şüphesiyle yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi.
Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.
Ekipler, yakınlarına ait ata bindirdikleri Demir'i, ilçe yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdı.
Demir, sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.