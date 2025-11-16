Haberler

Siirt'te Yağış Nedeniyle Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Siirt-Eruh karayolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt- Eruh karayolu üzerindeki Botanik Park yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
