Siirt'te yaban domuzu sürüsü karlı yolda görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sırasında yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün domuzlara 'yol verin' diye seslenişi de yer alıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinin Çeltikyolu köyünde karla mücadele çalışmaları sırasında yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü görüldü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayıtlarda, sürücünün karlı yolda koşarak ilerleyen domuzlara "yol verin" diye seslenmesi de yer alıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel