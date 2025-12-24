Haberler

Siirt merkezli "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede

Siirt merkezli 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyede
Güncelleme:
Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'suç delillerinin gizlenmesi' suçlarından gözaltına alınan 30 şüpheli, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında uyuşturucu test sonuçlarını değiştirerek suç işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Siirt merkezli 5 ilde "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8'i hastane personeli 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
