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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesi kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 98 parça halinde 159,67 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira, 11 cumhuriyet altını ve 3 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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