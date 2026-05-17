Traktörün altında kalan kuzenler öldü

SİİRT'te devrilen traktörün altında kalan kuzenler Muhammed Güneş (21) ile Fırat Güneş (15), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra merkeze bağlı Ekmekçiler köyü mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 2 kişinin altında sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktör altından çıkarılan kuzenler Muhammed Güneş ile Fırat Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

