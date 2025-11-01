Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir trafik kazasında 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan başka bir 15 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayabağlar beldesi Çaykor yolunda, ehliyetsiz sürücü A.D. (15) yönetimindeki 72 ACG 886 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M.İ. (15), Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.M.İ'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel