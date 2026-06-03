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Siirt'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Siirt'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Siirt-Kurtalan kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GOS 028 plakalı otomobil ile bir tır, Siirt-Kurtalan kara yolu Kezer Köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın devrildiği kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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