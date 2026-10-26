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Siirt'te Tillo çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Siirt'te Tillo çevre yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Siirt'te Tillo çevre yolunun Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GMJ 085 plakalı otomobil ile 45 ARZ 478 plakalı motosiklet, Tillo çevre yolunun Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası kavşağında çarpıştı.

Kazada, Dilan T. ve Muharrem Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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